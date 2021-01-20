Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı

Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler'den Ulus'a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış. Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş.

Oynadığı diziyle hem Türkiye'de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Birikimlerini değerlendiren güzel oyuncuya ben de "güle güle oturun" temennisinde bulunmak istiyorum...

Sevgilisi yemek yemeyi sevmiyor!

Grace Brands markasının "Çay Sohbetleri"nde Duygu ve Sanem İçil'e konuk olan ünlü blogger Melodi Elbirliler, özel hayatına dair bilgiler verdi.

Geçtiğimiz yıldan beri ekranların sempatik şefi Arda Türkmen'le birlikte olan Elbirliler, sevgilisinin aksine mutfakla arasının hiç iyi olmadığını söyleyerek, yumurta bile kıramadığını anlattı. Güzel blogger, üstüne üstlük yemek yemeyi bile sevmediğini söyledi!

Arda Türkmen'in elinden yemek yemek için restoranlarının önünde kuyruk olanlar var. Onların aksine, kendisiyle birlikte yaşayan sevgilisinin yemekle arasının iyi olmamasına Arda Bey ne diyor acaba?

Bu arada duyduğuma göre, çift her an güzel bir haberle karşımıza çıkabilirmiş. Evlilik teklifinin eli kulağında diye duydum! Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun...

İlk hedef Londra

Moda Tutkusu hesabının kurucusu Yasemin Öğün, cemiyetin yakından takip ettiği bir stil ikonu. Bununla yetinmeyen Öğün, 2 yıl önce "Muse for All" markasını kurarak, kendi tasarımlarını yaratmaya başlamıştı. Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Pelin Akın Özalp gibi cemiyetin tarz sahibi isimlerinin de yakından takip ettiği marka, şimdi yurtdışına açılıyormuş.

Özellikle Londra'da büyük ilgi gören Yasemin Öğün, burada mağaza arayışlarına başlamış bile. Yasaklar kalkar kalkmaz da ilk iş olarak bir şirket kurmak üzere Londra'ya uçacakmış. Türk markalarının yurtdışında bu kadar ilgi görmesi göğsümüzü kabartıyor; tebrikler Öğün'e...

YouTuber oldular

İş insanı Cem Boyner'in ikiz kızları Elif ve Ayşe Boyner, YouTuber oldu!

Ayşe Boyner'in eşi Cem Telvi'nin kurduğu bitkisel süt markasının YouTube kanalında yayın yapan ikizler, markanın ürünleriyle yapılan lezzetli tarifleri izleyiciyle paylaşıyor.

Sağlıklı beslenme ve mutfak konusunda iddialı olan ikizler, yaptıkları vegan tariflerle Türkiye'de sınırlı sayıda bir tüketiciye hitap etseler de izlenme oranları giderek yükseliyor.

Eşi Ayşe Boyner'in ve baldızı Elif Boyner'in popülerliğinden yararlanan Cem Telvi, 30 yıldır fındık ticareti yapan bir aileden geliyor.

Telvi, fındıkla bitkisel süt üretimine başlayarak, veganların ve sağlıklı beslenmek adına süt ürünü tüketmek istemeyenlere alternatif geliştirmişti.

Ayşe ve Elif Boyner de yıllardır vegan beslenerek, hiçbir hayvansal gıda tüketmiyor.

Kaynak: Hürriyet