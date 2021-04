Ebru Şancı, eşi Alpaslan'ın kurallarını açıkladı: Spor yaparken bile fotoğraf paylaştırmıyor

Eski manken ve oyuncu Ebru Şancı, Göztepe'de forma giyen eşi Alpaslan Öztürk'le ilgili bilinmeyenleri anlattı. Hürriyet'e röportaj veren Şancı, Alpaslan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara yasak getirdiğini söyledi.

İşte Şancı'nın açıklamaları:

"BİR LİRA KAZANAMADI"

"Bir adamı var eden ailesidir. Ben Alpaslan'la tanıştığımda Kasımpaşa'daydı. Sonra Eskişehir'e gittik. Kötü bir dönem yaşadık. Sonra Alpaslan, altı ay top oynayamadı. Televizyondan arkadaşlarının maçını izleyip çocuklarının gazını çıkarıyordu. Hep çok düşündüm 'Bu dönemi nasıl atlatırız?' diye ama Allah yardım etti. Bir sene boyunca bir lira bile kazanmadı. Ben bir kadın olarak arkasında durdum ve durmam da gerekiyordu. Üç tane evladımız var. En ümidi kestiği zaman bile 'Sen yaparsın, sen iyisin, sende yetenek var' dedim. Her an yanında oldum. Bence şu an kapasitesinin yarısıyla oynuyor. En büyük hayali Milli Takım'dı, oldu.

"O BENİM ESERİM"

Alpaslan yakışıklı bir adam. Bir kere futbolcu ve Türkiye'deki kadınların ilgisini çekiyor. İlk tanıştığımda baktım çocuk güzel. Eve geldim anneme dedim ki 'Bir çocukla tanıştım. Burnu biraz büyük, dişleri çürük, yamuk.' Bir hafta sonra dayanamadım. 'Senin dişlerini yaptıralım' dedim. O gün 32 dişini yaptırdık. Sonra burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam. Alpaslan aslında benim eserim.

"SPOR YAPARKEN PAYLAŞIM YAPAMIYORUM"

Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık üç çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum.Genellikle çocuklarımı, köpeklerimi paylaşıyorum. Daha çok ilgi çekiyor. Herkes 'Eviniz hep böyle dağınık mı?' diye soruyor.Valla hep böyle dağınık. 3 çocuklu, 5 köpekli bir ev bu. Nasıl top00layalım!"