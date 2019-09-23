E-ticarette 2019 yılında 3,5 trilyon dolar ticaret bekleniyor

23.09.2019 16:19

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve Ali Express Türkiye iş ortakları iş birliğiyle e-ihracat semineri düzenlendi.



850 milyar dolar cirosu ve 654 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ali Express'in Türkiye iş ortakları, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik e-ihracat semineri düzenledi. Seminerde, Ali Express'in artık Türkiye'deki firmalara da kendi sistemi üzerinden satış yaptıracağı ifade edildi.



Seminerin açılış konuşmasını yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ "E-ticaret dünya pazarında 2019 yılında 3,5 trilyon dolar oranında bir ticaret bekleniyor. Ali Express'in de içerisinde bulunduğu Çin, bu oranda en büyük paya sahip olan ülke olarak görülüyor. Bunun yanı sıra e-ticaretin Türkiye'de de önemli bir yeri vardır. İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında insanların online ticareti daha kolay görmelerinin yanı sıra güvenilirliğinin de oturmaya başlaması, bu ticaret yöntemini daha cazip kılmaktadır. Tüketicilerin karşılaştıkları meselelerin asgariye indirgenmesiyle oluşan bu güven, e-ticaret pazarının gerek dünyada gerekse ülkemizde her geçen gün gelişerek ilerlemesine olanak sağlıyor. Ali Express firması da dünya üzerinde bu güveni sağlamış olan öncü firmalardan bir tanesi konumunda bulunuyor. Ülkemizde insanların büyük bir çoğunluğu e-ticaret üzerinden alışverişlerini gerçekleştirirken buna doğru orantılı olarak birçok satıcı da ticaretini online ortama yöneltmiş bulunmakta. Online ticaretin ülkemizde büyük oranlara gelmesi sonucunda Ali Express artık Türkiye'den de satıcı kabul edeceğini açıkladı. Bugünkü toplantımızda bu ortaklığın iş adamlarımıza sunacağı fırsatları dinleyeceğiz. Anlaşmanın hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Ali Express İş Geliştirme Yöneticisi Levent Sevsay, Yusuf Ma ve Ali Express Resmi İş Ortağı Hidayet Öztürk, Ali Express'in dünya ve Türkiye'de gerçekleştirdiği ticaretler, e-ihracat ve e-ticaret konularında önemli bilgilendirmelerde bulundular. - BURSA

Kaynak: İHA