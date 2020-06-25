E-ticaret atağı başladı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Elektronik Ticaret Bilgi Platformu ve güven damgasının Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirterek, bu uygulamalarla KOBİ ve küçük işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Elektronik Ticaret Bilgi Platformu ve güven damgasının Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirterek, bu uygulamalarla KOBİ ve küçük işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yavuz Uğurdağ, "Ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği Koronavirüs salgını sürecinde e-ticaretin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu noktada etkin çalışmalar gerçekleştiren Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomisi için son derece stratejik bir alan olan e-ticaret sektörüyle ilgili hayata geçirilen iki çalışmayı kamuoyu ile paylaştı. Bunlardan biri Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, diğeri ise girişimci ve tüketicilere rehber niteliğinde geliştirilen 'e-Ticaret Bilgi Platformu' oldu.Hayata geçirilen bu e-ticaret uygulamaları, KOBİ'lerin, üretici birliklerinin, esnafların ve dış ticaret alanında tecrübesiz olan firmaların dünya ile buluşmaları, ürünlerini sergilemeleri ve ticaretlerini geliştirebilmeleri için büyük avantaj sağlıyor. Firmalarımızın e-ticarete yönelmeleri hem kendileri hem de şehrimiz adına büyük kazanımlara yol açacaktır.ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nda yer alan pek çok bilgi ve kaynağa 'eticaret.gov.tr' adresinden ulaşılabilmektedir" dedi.

Sitede yer alan özelliklerden bir tanesinin de "kayıtlı site sorgulama" seçeneği olduğunu belirten uğurdağ, "burası özellikle tüketicilerimizin alışveriş yapmak üzere olduğu e-ticaret sitesiyle ilgili sorgulama yapabilecekleri bir alandır. Tüketicilerimiz, e-ticaret sitesi ETBİS'e üye midir, güven damgası var mıdır, tek tıkla e-ticaret sitesine ilişkin tanıtım ve reklamlara ve iletişim kanallarına ETBİS üzerinden ulaşabilecekler. Bunların ötesinde, e-ticaret bilgi kaynağı olarak tasarlanan platformda bir e-Ticaret Akademisi yer alıyor. Bu akademi üzerinden işletmelere ve tüketicilere online ve ücretsiz olarak e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verilmekte. Burada e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuyu içeren 33 eğitim videosu ile 74 eğitim dokümanı 'e-Ticaret Akademisi'nde hizmetine sunuldu. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere uygulamaların hayata geçirilmesinde emeği geçenlereteşekkür ediyor, tüm üyelerimizi, KOBİ'lerimizi ve tacirlerimizi ücretsiz olacak bu platformdan faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA