Son dakika haberleri | Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon: 17 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon: 17 gözaltıANKARA ve Kırıkkale'de, yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerle kişi başı 1500 dolar karşılığında batı illeri ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaşan organizatörlere yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE (DHA) - Düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon: 17 gözaltı

ANKARA ve Kırıkkale'de, yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerle kişi başı 1500 dolar karşılığında batı illeri ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaşan organizatörlere yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 6 milyon liraya da el koyuldu.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Afganistan olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden düzensiz göçmenlerin, organizatörler aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Göçmenlerin, ülkedeki çeşitli illere, bazılarının ise organizatörler aracılığıyla yurt dışına götürüldüğü tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu belirlenen 17 organizatöre yönelik Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarından ambulans şoförü, turizm firma sahibi, otogar çalışanı, taksi şoförü ve servis şoförlerinin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Göçmenlerin minibüslerde yakalanması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -