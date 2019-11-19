Düzce Üniversitesi öğrencisi bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

19.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:04

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi Oğuzhan Koçak'ın, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen "41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"nda şampiyon olduğu bildirildi.

DÜ'den yapılan açıklamada, 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini saf dışı bırakan ve finale yürüyen Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Koçak'ın, final müsabakasını da kazanarak şampiyonluk sevincini yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını göndere çektiren ve İstiklal Marşı'nı okutan Koçak'ın, hem DÜ'yü, hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA