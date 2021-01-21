Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Yanan atölyeden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntüler Düzce'nin Çilimli ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pırpır köyünde üç katlı binanın zemin katındaki İlyas Sezgin'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı