Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

21.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:07

Yanan atölyeden görüntüler İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntüler Düzce'nin Çilimli ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan atölyeden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntüler Düzce'nin Çilimli ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pırpır köyünde üç katlı binanın zemin katındaki İlyas Sezgin'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İş yerinde hasar meydana geldi.

Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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