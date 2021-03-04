Düzce'de kargo minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
04.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:19
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kargo minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kargo minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yığılca-Düzce kara yolunda kargo şirketine ait minibüsle seyir halinde giden Talat Saraç, Aksu mevkisinde motor kısmından çıkan alevleri fark ederek aracını durdurdu.
Hızla büyüyerek aracı saran alevlere müdahale edemeyen Saraç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında kargo minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan