Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı
15.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:13
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın zemin katındaki dairede 4 kişi baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.
Ekiplerce evde yarı baygın bulunan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olayın meydana geldiği dairede ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever