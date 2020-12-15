Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

15.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:13
Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın zemin katındaki dairede 4 kişi baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.

Ekiplerce evde yarı baygın bulunan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği dairede ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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