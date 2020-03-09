SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Dursunbey Kros Duatlon yarışları nefes kesti - Spor
Dursunbey, Balıkesir, Türkiye, Spor

Dursunbey Kros Duatlon yarışları nefes kesti

Türkiye Triatlon Federasyonu Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası finali Dursunbey'de gerçekleşti.

09.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:19
Dursunbey Kros Duatlon yarışları nefes kesti

Türkiye Triatlon Federasyonu Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası finali Dursunbey'de gerçekleşti. Yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar nefes kesti.


Dursunbey'i tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dursunbey Kros Duatlonu, Dursunbey Saz mesire alanında gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar ilçede ilgi görürken, binlerce vatandaşta yarışları yakından takip etti.


Minikler, yıldız, genç, elit, yaş grubu ve paraduatlon kategorilerinde gerçekleşen yarışlarda sporcular ilk olarak koşu, sonrasında ise bisiklet parkurunda ter döktüler. 8 Mart Kadınlar günü sebebi ile kadın sporculara ücretsiz olarak gerçekleştirilen yarışlarda Dursunbey Belediyesi tarafından kadınlar gününe özel hediyeler de kadın sporculara hediye edildi. En fazla 40 kilometre en kısa ise 3.7 kilometre alanlardan oluşan parkurda sporcular zorlu anlar yaşarken, özellikle çamur ve zorlu arazi şartları yarışa damga vurdu. Tren yolundan bisikletleri ile geçen sporcular için tren seferleri durdurulurken, nehir, köprü ve tünel geçişleri sporcular için farklı bir deneyim oldu. Yarışlar sonrası ödül töreni start bölgesi olan Saz mesire alanında gerçekleşti. Ödül törenine Dursunbey kaymakam vekili Bilal Ölmez, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye Triatlon Fedarasyonu Başkanı Bayram Yalcınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Ödül töreninde konuşan federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya; "Dursunbey Kros duatlon müsabakaları çok keyifli mücadelelere sahne oldu. Dursunbey gerçekten bizim sporumuz ve camiamız için çok önemli bir yere sahip. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışlarımızı bundan sonraki süreçlerde de gerçekleştirmek istiyoruz. Dereceye giden tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.


Yarışlara ev sahipliği yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bu etkinliği Dursunbey'de yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Bahçavan Duatlonun ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek Federasyon Başkanı Yalçınkaya'ya teşekkür etti. Dursunbeyli sporcuların da derece aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Bahçavan önümüzdeki yıllarda bu yarışları devam ettireceklerini söyledi.


Yarışlarda elit kategorisinde Zülfü Karabulut, engelliler kategorisi olan paraduatlonda Nezat Özdemir finişi göğüsleyerek Türkiye şampiyonu oldular. Yarışların diğer kategorilerinde dereceye giren sporcular ise Türkiye Triatlon Fedarasyonun resmi web sitesinde yayımlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Spor
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Spor
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Spor
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Spor
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Spor
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mahir Ünal Engin Özkoç Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Gülben Ergen Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Dursunbey Kros Duatlon yarışları nefes kesti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:05:00. #1.14#