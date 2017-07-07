Dursun, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Medrese'tüz-Zehra (Med Zehra) Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Muhammed Sıddık Dursun'un (Şeyhanzade) cenazesi memleketi Bingöl'de toprağa verildi.



İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Med Zehra Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Muhammed Sıddık (Şeyhanzade)(69) Dursun'un cenazesi havayoluyla memleketi Bingöl'e getirildi.



Dursun'un cenazesi, Uydukent Mahallesi Selahattin Eyyubi Camiine kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığında defnedildi.



Cenaze namazına AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, akrabaları, Med Zehra Vakfı yönetici ve üyeleri katıldı. - BİNGÖL