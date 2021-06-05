'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarptı
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'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarptı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp gece bekçisine çarparak kaçan sürücü, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp gece bekçisine çarparak kaçan sürücü, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta saat 23.30'da meydana gelen olayda, gece bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan 55 JN 256 plakalı otomobil sürücüsü A.D, görevli gece bekçisi Y.D'ye çarparak kaçtı. Elinden yaralanan gece bekçisi 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kovalamaca sonucu Gazipaşa Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yakalandı.

Otomobil sürücüsü A.D.'nin 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetine el konulduğu ve aracının da muayenesinin olmadığı için kaçtığı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.D. hakkında 'sokağa çıkma yasağını ihlal' etmekten de tutanak tutuldu. Kaçan otomobilin çarptığı bekçi Y.B. ise hastanede ayakta yapılan tedavisinin ardından 20 gün rapor verilerek taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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