'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve 3 arkadaşı, kovalamacayla yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Yakup E.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi. Sürücü ve otomobildeki 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Gece saatlerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, merkez Seyhan ilçesinde Güneş Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde şüphe üzerine 01 ABD 550 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Obalar Caddesi boyunca kaçışını sürdüren otomobilin sürücüsü, birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından Gülbahçesi Mahallesi 13110 Sokak'ta evinin önünde yakalandı. İsminin Yakup E. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 arkadaşını araçtan indiren polis ekibi, yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen sürücü ve 3 arkadaşı, gözaltına alınarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' 'trafik' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası uygulandı. Sürücünün 3 arkadaşına ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ