Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı
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Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

09.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:09

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla insanlığa umut olan BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşamı ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı.

BARIŞSPOR'DA FUTBOL OYNADI

Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Prof. Dr. Uğur Şahin'in 1986 yılına ait üniversite yıllarında Köln kentindeki amatör takım olan Barışspor'da futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

TİME TÜRK ÇİFTİ KAPAĞINA TAŞIMIŞTI

Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi "Aşı Devrimi" başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer almıştı.

Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı
Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
CANO511: Kölnde baris Spor diye amatör takim yok ,simdiki ismi nedirki? Hangi semte oynuyorlardi eskiden bu baris spor?
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BİLEN: arkadaşlar sırf bir anne babadan doğmuş diye adamı bu kadar abartmayın , sonuç olarak türk milletine ne faydası var onu söyleyin. Bakın ben size türkiyedeki türk bilim adamlarının yaptığı aşı çalışmalarının birinci fazı geçtiğini ve çin aşısından çok daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. kısmetse yaza kadar hazırlamaya çalışıyorlar , hemde avrupa aşıları gibi içeriği gizli değil, öldürülmüş mikroptan yapılan standart aşılardan , yani türk aşısına ve çin aşısına güvenin, amerikan değil
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ALMANCİ: Neredeyse almanlar bu kardesimize Türk demeyecekler, Allahtan Ugur Sahin her firsatta söylüyor. Almanlar bu gibi arkadaslari kendilerinden digerlerini ''birgun mutlaka almanyayi terkedecek'' yabanci olarak görüyorlar.
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