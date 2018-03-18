Dünyanın En Pahalı Yiyeceği Havyar, 25 Bin Liradan Satılıyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği olarak bilinen havyarın kilosu 2 bin ile 5 bin euro (25 bin TL) arasında değişiyor. Uluslararası piyasada "Rus" ticari ürün olarak biliniyor. Fakat son zamanlarda İsrail kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı.

BALIKTAN 3-4 KEZ HAVYAR ELDE EDİLİYOR

Her çeşit balık yumurtasına havyar denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli. Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan mersin balığından ve bir mersin balığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar.

Bunlar içinde siyah havyar en değerlisi olarak kabul ediliyor. Mersin ve çiroz balıkları canlı olarak yakalanır içlerinden yumurtaları çıkarılır. Bu şekilde bir balıktan 3-4 kez havyar elde edilebiliniyor.

EN PAHALISI BELUGA

Tuzlanıp kutulanan havyarlar yüksek fiyattan bütün dünyaya satılıyor. Siyah havyarın en pahalı cinsi ise beluga havyarı.