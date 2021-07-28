Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor
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Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

ABD'nin New York kentinde bulunan bir restoranda hazırlanan patates kızartmasının bir tabağı bin 713 liraya satılıyor. Dünyanın en pahalı patates kızartması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ürünün bu kadar pahalı olmasının nedeni yapım aşamasında sirke, alkol, trüf yağı ve orkide kullanılmasının yanı sıra üzerine serpilen yenilebilen altın tozundan kaynaklanıyor.

ABD'nin New York kentindeki bir restoranda satılan patates kızartması dünyanın en pahalısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Üzerine yenilebilir altın tozu serpilerek servis edilen patates kızartmasının tabağı 200 dolar yani bin 713 liraya satılıyor.

Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor

DÜNYANIN EN PAHALI HAMBURGERİ İLE DONDURMASI DA AYNI RESTORANDAN

New York kentinde, Manhattan'ın en lüks bölgelerinden Upper East Side'da bulunan Serendipity, servis ettiği dünyanın en pahalı hamburgeri (2 bin 500 lira) ve en pahalı sundea dondurmasıyla (8 bin 500 lira) iki rekorun sahibiydi. Söz konusu restoran 10 ürünüyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda.

Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor

YAPIMINDA ALKOL DE KULLANILIYOR

Patateslerin bu kadar pahalı olmasına neden olan şeyler ise kuşkusuz geçtiği aşamalar. Sirke ve alkolle blanch işlemi yapılan patatesler daha sonra saf kaz yağında iki kez kızartılıyor. Ardından trüf yağı ve trüf tuzu ile tatlandırılıyor. Üzerine yenilebilir altın ve ince kesilmiş trüf mantarı serpilen patatesler kristal bir tabakta yanında orkide ve yine trüfle hazırlanan Mornay dip sosla servis ediliyor. Restoranın şefi Joe Calderone, "İnsanlar buraya kutlama yapmak, hayatın gerçeklerinden kaçmak için geliyor" diyor.

Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor
Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor - Haberler Ekonomi
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