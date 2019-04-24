Dünyada Sahte İlaç Trafiğinin Cirosu 200 Milyar Dolara Ulaştı

Dünyada sahte ilaç trafiğinin cirosu 200 milyar dolara ulaştı. Uluslararası İlaç Güvenliği Enstitüsü'nün araştırmasına göre, sahte ilaç trafiği son beş yıl içinde yüzde 60 artış gösterdi.

Yine enstitüye göre, yılda 200 milyar dolara varan sahte ilaç cirosu, dünya ilaç pazarının yüzde 20'sine denk geliyor. Sahte ilaç pazarı, Avrupalı ülkelerin en az 1,7 milyar euro vergi kaybına yol açıyor. Euronews.com'da Görüntüle