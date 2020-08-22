Dünyada en çok doğalgaz rezervi hangi ülkede bulunuyor? En çok doğalgaz kimde var?
Türkiye'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından vatandaşlar dünyada en çok hangi ülkede doğal gaz rezervi var çok merak ediyor. Sizler için araştırma yaptık. İşte dünyada en çok doğal gaza sahip olan ülke ve ülkeler listesi...
2019 verilerine göre dünyada en çok doğal gaz rezervi bulunan ülke 50 trilyon metreküp ile Rusya. Yani milyar cinsinden yazacak olursak 50000 milyar metreküplük bir rezerv söz konusu. Peki diğer ülkelerde bu değer nasıl? En çok hangi ülkelerde doğal gaz var?
TÜRKİYE DOĞALGAZ SIRALAMASINDA DÜNYADA 32. SIRADA
Türkiye yeni bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle doğal gaz alanında dünyadaki ülkeler arasında 32. sıraya yükseldi. Peki en çok doğalgaz hangi ülkelerde yer alıyor şimdi ona bakalım.
DÜNYADA EN ÇOK DOĞAL GAZ HANGİ ÜLKEDE VAR?
Dünyada en çok doğal gaz rezervi 50 trilyon metreküp ile Rusya'da bulunmaktadır. Rusya bu alanda liderdir. Birçok ülkeye doğalgaz satmaktadır. 2019 verilerine göre Rusya'nın doğal gaz rezervi 50279 milyar metreküptür. Bu da yaklaşık olarak 50 trilyon metreküpe eşit demektir.
EN ÇOK DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDURAN ÜLKELER SIRALAMASI (2019 OPEC VERİLERİNE GÖRE)
1-) Rusya : 50.279 milyar metreküp
2-) İran : 33.988 milyar metreküp
3-) Katar : 23.831 milyar metreküp
4-) ABD : 14.254 milyar metreküp
5-) Türkmenistan : 12.177 milyar metreküp
6-) Suudi Arabistan : 9.423 milyar metreküp
7-) Birleşik Arap Emirlikleri : 6.091 milyar metreküp
8-) Nijerya : 5.761 milyar metreküp
9-) Venezuela : 5.674 milyar metreküp
10-) Cezayir : 4.504 milyar metreküp
11-) Irak : 3.714 milyar metreküp
12-) Avustralya : 3.193 milyar metreküp
13-) Çin Halk Cumhuriyeti : 3.013 milyar metreküp
14-) Endonezya : 2.707 milyar metreküp
15-) Malezya : 2.290 milyar metreküp
16-) Mısır : 2.221 milyar metreküp
17-) Norveç : 2.119 milyar metreküp
18-) Kanada : 1.933 milyar metreküp
19-) Kazakistan : 1.830 milyar metreküp
20-) Kuveyt : 1.784milyar metreküp
21-) Azerbaycan : 1.718 milyar metreküp
22-) Özbekistan: 1.522 milyar metreküp
23-) Libya : 1.505 milyar metreküp
24-) Hindistan : 1.330 milyar metreküp
25-) Umman : 677 milyar metreküp
26-) Pakistan : 567 milyar metreküp
27-) Bengladeş : 549 milyar metreküp
28-) Peru : 375 milyar metreküp
29-) Arjantin : 373 milyar metreküp
30-) Brezilya : 367 milyar metreküp
31-) Angola : 343milyar metreküp
32-) TÜRKİYE : 323 milyar metreküp
33-) Bolivya : 310 milyar metreküp
34-) Ukrayna : 288 milyar metreküp
35-) Myanmar : 256 milyar metreküp
36-) İngiltere : 228 milyar metreküp
37-) Vietnam : 195 milyar metreküp
38-) Hollanda : 161 milyar metreküp
39-) Romanya : 87 milyar metreküp
40-) Polonya : 76 milyar metreküp
Verilerin kaynağı : OPEC
Veriler genellikle sene sonuna doğru yayınlanıyor. Bu bakımdan 2020 verileri henüz yayınlanmamıştır.