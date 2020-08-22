Dünyada en çok doğalgaz rezervi hangi ülkede bulunuyor? En çok doğalgaz kimde var?
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Dünyada en çok doğalgaz rezervi hangi ülkede bulunuyor? En çok doğalgaz kimde var?

Türkiye'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından vatandaşlar dünyada en çok hangi ülkede doğal gaz rezervi var çok merak ediyor. Sizler için araştırma yaptık. İşte dünyada en çok doğal gaza sahip olan ülke ve ülkeler listesi...

Dünyada en çok doğalgaz rezervi hangi ülkede bulunuyor? En çok doğalgaz kimde var?
22.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:49

2019 verilerine göre dünyada en çok doğal gaz rezervi bulunan ülke 50 trilyon metreküp ile Rusya. Yani milyar cinsinden yazacak olursak 50000 milyar metreküplük bir rezerv söz konusu. Peki diğer ülkelerde bu değer nasıl? En çok hangi ülkelerde doğal gaz var?

TÜRKİYE DOĞALGAZ SIRALAMASINDA DÜNYADA 32. SIRADA

Türkiye yeni bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle doğal gaz alanında dünyadaki ülkeler arasında 32. sıraya yükseldi. Peki en çok doğalgaz hangi ülkelerde yer alıyor şimdi ona bakalım.

DÜNYADA EN ÇOK DOĞAL GAZ HANGİ ÜLKEDE VAR?

Dünyada en çok doğal gaz rezervi 50 trilyon metreküp ile Rusya'da bulunmaktadır. Rusya bu alanda liderdir. Birçok ülkeye doğalgaz satmaktadır. 2019 verilerine göre Rusya'nın doğal gaz rezervi 50279 milyar metreküptür. Bu da yaklaşık olarak 50 trilyon metreküpe eşit demektir.

EN ÇOK DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDURAN ÜLKELER SIRALAMASI (2019 OPEC VERİLERİNE GÖRE)

1-) Rusya : 50.279 milyar metreküp

2-) İran : 33.988 milyar metreküp

3-) Katar : 23.831 milyar metreküp

4-) ABD : 14.254 milyar metreküp

5-) Türkmenistan : 12.177 milyar metreküp

6-) Suudi Arabistan : 9.423 milyar metreküp

7-) Birleşik Arap Emirlikleri : 6.091 milyar metreküp

8-) Nijerya : 5.761 milyar metreküp

9-) Venezuela : 5.674 milyar metreküp

10-) Cezayir : 4.504 milyar metreküp

11-) Irak : 3.714 milyar metreküp

12-) Avustralya : 3.193 milyar metreküp

13-) Çin Halk Cumhuriyeti : 3.013 milyar metreküp

14-) Endonezya : 2.707 milyar metreküp

15-) Malezya : 2.290 milyar metreküp

16-) Mısır : 2.221 milyar metreküp

17-) Norveç : 2.119 milyar metreküp

18-) Kanada : 1.933 milyar metreküp

19-) Kazakistan : 1.830 milyar metreküp

20-) Kuveyt : 1.784milyar metreküp

21-) Azerbaycan : 1.718 milyar metreküp

22-) Özbekistan: 1.522 milyar metreküp

23-) Libya : 1.505 milyar metreküp

24-) Hindistan : 1.330 milyar metreküp

25-) Umman : 677 milyar metreküp

26-) Pakistan : 567 milyar metreküp

27-) Bengladeş : 549 milyar metreküp

28-) Peru : 375 milyar metreküp

29-) Arjantin : 373 milyar metreküp

30-) Brezilya : 367 milyar metreküp

31-) Angola : 343milyar metreküp

32-) TÜRKİYE : 323 milyar metreküp

33-) Bolivya : 310 milyar metreküp

34-) Ukrayna : 288 milyar metreküp

35-) Myanmar : 256 milyar metreküp

36-) İngiltere : 228 milyar metreküp

37-) Vietnam : 195 milyar metreküp

38-) Hollanda : 161 milyar metreküp

39-) Romanya : 87 milyar metreküp

40-) Polonya : 76 milyar metreküp

Verilerin kaynağı : OPEC

Veriler genellikle sene sonuna doğru yayınlanıyor. Bu bakımdan 2020 verileri henüz yayınlanmamıştır.

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