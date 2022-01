Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda işletmeler ara tatile hazırlanıyor

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan, doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası, yarıyıl tatili için ziyaretçilerini bekliyor.

Günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve tatillerini doğal ortamda geçirmek isteyenlerin uğrak yeri Ayder Yaylası'nı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar, 15 günlük tatili geçirmek üzere yayladaki işletmelere rezervasyon yaptırıyor.

Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken yaylada 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Ayder Kar Festivali'nin 14'üncüsü ise 28-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Festivale denk gelen günler için rezervasyonlar tamamen dolarken, işletmeler hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

Ayder, yaklaşık 2 bin 100 oda kapasitesiyle yerli ve yabancı tatilcilere hizmet verecek.

"Kar festivaline dünyanın her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz"

Ayder Yaylası Tarımsal ve Turizm Bal Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, dünyanın en güzel yerlerinden Ayder'in, Kaç Kar Dağları'nın eteklerinden dünyaya açılan pencere olduğunu söyledi.

Yaylada son yılların en yoğun karının etkili olduğunu, yağışın hafta içi de süreceğini belirten Yaşar, tatilcilerin kara doyacağını vurguladı.

Yaşar, Ayder'in Kaç Kar Dağları'ndaki yaylaların ortak buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Atalarımız yazın yaptıkları hayvan yemlerini kışın kar üzerinde kayarak taşırlarmış. Kışın bir araya gelinerek şenlik şeklinde yapılırdı. Biz de çocukluğumuzda o günlere yetiştik. Günümüzde bunu geleneksel kar festivali haline getirdik." dedi.

Ayder Kar Festivali'ni bu yıl yeniden düzenlediklerini anlatan Yaşar, "Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz. Bütün doğaseverleri bekliyoruz. Burası kırmızı benekli alabalığın, Karadeniz somonunun, dünyanın en güzel balı ve mıhlamanın ana merkezi. Bütün insanları bölgenin güzelliğini görmeye bekliyoruz. Her gün ayrı bir ortam, her gün ayrı bir manzara." diye konuştu.

Yaşar, kar kalitesinin çok iyi olduğuna işaret ederek, "Karla ilgili her türlü etkinlik yapılabilecek. Amacımız buraya gelen insanları, en güzel hizmeti verip buradan memnun göndermek. Misafirlerimiz gelirken lütfen araçlarında zincir olsun ve kalın giyinsinler. Bölgeye geldiklerinde karı doya doya yaşasınlar." ifadesini kullandı.

"Bölge dolu dolu bir tatil sezonu geçirecek"

Turizm işletmecisi Fatih Kızıltan da Ayder'de kar kalınlığı ve kalitesinin arttığını belirtti.

Karın bol olmasından dolayı taleplerin arttığını, işletmelerin hazırlığını yaptığını kaydeden Kızıltan, "Yerli misafirlerimiz okulların tatil olmasını bekliyor. Aileler genellikle yarıyıl tatilinden itibaren rezervasyonlarını yapmış durumda. Bölgedeki otellerin birçoğunun dolu olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kar Festivali döneminde doluluğun tam kapasitede olduğuna dikkati çeken Kızıltan, "İki yıl aradan sonra festivalin yapılacak olması bölgede hareketliliği artırdı. 28 ve 29 Ocak tarihlerinde hem bölgeden hem dışarıdan çok talep var. Bölge dolu dolu bir tatil sezonu geçirecek." diye konuştu.

Otel işletmecisi Kerim Dervişoğlu ise ara tatilde doluluğun yüzde 80'in üzerine çıktığını ve taleplerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Ailelerin tatillerini bir hafta olarak planladığını belirten Dervişoğlu, işletmelerin yaşanan yoğunluktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.