Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

HABER: MAHİR BAĞIŞ / KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaşamını kaybeden işçi Ramazan Yıldırım, yarın toprağa verilecek. İşletmede göçük yaşanmayan bölgelerde maden faaliyetleri gece vardiyasıyla devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı TTK'ya ait Armutçuk Maden Ocağı'nda bugün saat 13.45 sıralarında göçük meydana gelmiş, göçük altında kalan 1 madenci hayatını kaybetmiş, 6 madenci de yaralanmıştı.

Maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım, yarın Ormanlı Beldesi'nde toprağa verilecek. Göçükte yaralanan 6 işçiden 5'i bu gece taburcu olacak, 1 işi ise geceyi hastanede müşahede altında geçirecek.

Bir işçinin yaşamını yitirdiği işletmede göçük yaşanmayan bölgelerde maden faaliyetleri gece vardiyasıyla devam ediyor.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI

Sayıştay'ın 2019'da hazırladığı denetim raporuna göre, Armutçuk'ta "kesit daralması, taban kabarması olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir havalandırmanın yapılamadığı ve az sayıda işçi ile üretim yapıldığı" belirtiliyordu. Yine Sayıştay'ın 2021 raporuna göre iş güvenliği açısından yüzde 100 oranlı ayak boyuyla çalışılması gerekirken, ortalama yüzde 35 ayak boyu oranıyla çalışıldığı tespit edilmiş, göçük nedeniyle yaralanma ve/veya can kaybı olabileceğine dikkat çekilmişti.