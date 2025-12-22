Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar sona ermez

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin (AB), ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacağına yönelik 19 Aralık'ta aldığı kararla ilgili açıklama yapan Zelenskiy, "Bu, aralık ayının kilit bir sonucudur, birçok açıdan tüm yılın önemli sonucudur. Söz konusu parayı gelecek 2 yıl boyunca 45'er milyar avro olarak alacağız. Rusya, savaşın bedelini ödemeli" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemlerde Odessa bölgesine düzenlediği hava saldırılarına değinerek, Rusya'nın Ukrayna'nın deniz lojistiğine erişimini engelleme girişiminde bulunduğunu bildirdi. Zelenskiy, " Dünya, bu konuda sessiz kalmamalı. Herkes görmeli. Rusya'ya baskı uygulanmadan, saldırılar gerçekten sona ermez" dedi.