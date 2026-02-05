Haberler

Zelenskiy: Önceliğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında 55 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu ve savaşın sonlandırılmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın baskı stratejisi uyguladığını savundu ve Ukrayna'nın bağımsızlığını korumak için mücadele ettiklerini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başından bu yana 55 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Önceliğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransız devlet televizyonuna verdiği özel röportajda, mevcut durumdaki önceliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak olduğunu kaydetti. Savaşın başından bu yana nadiren paylaşılan kayıp verilerine değinen Zelenskiy, "Ukrayna'da resmi olarak savaş meydanında ölen asker sayısı 55 bindir. Buna ek olarak, Ukrayna'nın 'kayıp' olarak kabul ettiği çok sayıda insanımız var" ifadelerini kullandı.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere atıfta bulunan Zelenskiy, Moskova'nın bir baskı stratejisi uyguladığını savundu. Zelenskiy, "Rusya, Amerikalı dostlarımızın 'uzlaşma' dediği şeyi kabul etmemiz için Ukraynalılara daha fazla acı çektirmek istiyor. Ancak bu aslında Kremlin'in bir ültimatomudur. Eğer bu savaşı kaybedersek, bağımsızlığımızı kaybederiz" değerlendirmesinde bulundu.

'PUTİN AVRUPALILARDAN DEĞİL, TRUMP'TAN KORKUYOR'

Batı ülkeleri ile Moskova arasındaki güç dengesini de değerlendiren Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalılardan korkmadığını söyleyerek, "Çünkü Avrupalılar kendi inşa ettikleri harika ve güvenli bir dünyada yaşadılar. Avrupa çok demokratik, biz de tam bu yüzden Avrupa yolunu seçiyoruz" diye konuştu.

Buna karşın Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'tan çekindiğini öne süren Zelenskiy, "Putin, Trump'tan korkuyor. Çünkü Trump'ın elinde ekonomi, yaptırımlar ve silahlar yoluyla baskı araçları var" dedi.

Ukrayna'daki savaşın ülkesinin sınırlarının ötesinde sonuçları olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın komşu ülkeleri, Putin'in bir sonraki kurbanı olacaklarını ve Rusya'nın ilerleyeceğini anlıyor. Bunu anlayan Avrupalılar Ukrayna'ya çok etkili bir şekilde yardım ediyorlar. Biz hepimiz Avrupa yaşam tarzını savunmak için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

