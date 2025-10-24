NBA'de İki Yıldız İsim Soruşturmada Tutuklandı

Bir NBA oyuncusu ve koçu, yasadışı spor bahisleri ve mafya bağlantılı hileli poker oyunlarıyla ilgili kapsamlı bir FBI soruşturması kapsamında tutuklanan onlarca kişi arasında.

Miami Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers baş antrenörü Chauncey Billups, Perşembe günü federal savcılar tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede yer aldı.

31 yaşındaki Rozier, bahislerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla tutuklanan altı kişi arasında yer alıyor. İddianamelerde adı geçen şüpheliler arasında kumar piyasalarını etkilemek için sahte sakatlıklar yaşamış olabilecek başka NBA oyuncularının da bulunduğu belirtiliyor.

2021'den bu yana Portland Trail Blazers'a koçluk yapan eski NBA starı Chauncey Billups ise emekli oyuncular ve mafyayı içeren ayrı bir yasadışı poker davasında suçlanan 31 kişi arasında.

Savcıların New York'taki beş büyük suç ailesinden dördünü kapsadığını söylediği bu dava, kurbanları yüksek profilli spor yıldızlarıyla birlikte hileli poker oyunlarına çekerek milyonlarca dolar kazanç elde etmeye yönelik bir planı ortaya çıkardı.

Yetkililere göre şüpheliler, önceden işaretlenmiş kartları okuyabilen özel kontakt lensler ve gözlükler ile X-ray masası gibi teknolojiler kullandı.

NBA yaptığı açıklamada, federal iddianamelerin incelenmesi sırasında Rozier ve Billups'ın NBA'deki sportif faaliyetinin askıya alındığını söyledi.

Açıklamada, "Bu iddiaları büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz ve oyunun güvenilirliği en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor" denildi.

Rozier'in avukatı BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı: "Terry bir kumarbaz değil ama kavgadan da korkmaz ve bu kavgayı kazanmayı dört gözle bekliyor."

Rozier Perşembe günü Orlando'da federal mahkemeye çıkarılırken, Billups Portland'da tutuklandı ve orada mahkemeye çıkacak.

FBI Direktörü Kash Patel Perşembe günü New York Brooklyn'de diğer savcılarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek iki iddianameyi açıkladı. Tutuklamaları "sıradışı" olarak nitelendiren Patel, "11 eyalette eşgüdümlü bir takibin" söz konusu olduğunu söyledi.

Patel, "Birden çok yılı kapsayan soruşturmada on milyonlarca dolarlık dolandırıcılık, hırsızlık ve soygundan bahsediyoruz" dedi.

New York Doğu Bölgesi Savcısı Joseph Nocella Jr, tüm sanıkların suçları kanıtlanana kadar masum olduklarını söyledi ancak şüphelilere de sert bir mesaj yolladı: "Galibiyet seriniz sona erdi. Şansınız tükendi."

NBA maçları mercek altında

Savcılar, ilk davanın, büyük kumar platformlarındaki bahisleri manipüle etmek için kamuya açık olmayan bilgileri kullandıkları iddia edilen oyuncuları ve ortaklarını içerdiğini söyledi.

Nocella bunu "çevrimiçi spor bahislerinin yaygın bir şekilde yasallaşmasından bu yana en cesur spor hilelerinden biri" olarak nitelendirdi.

Şubat 2023 ve Mart 2024 tarihleri arasında oynanan yedi NBA maçı davanın bir parçası olarak tanımlandı. Rozier'in Hornets forması giydiği dönemde Charlotte Hornets ve New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan bir maça hile karıştırdığı iddia ediliyor.

Rozier'in bir arkadaşına sakatlığı nedeniyle oyundan erken çıkacağını söylediği iddia ediliyor. Savcılar, arkadaşının ve arkadaşlarının daha sonra Rozier'in maçta beklentilerin altında performans göstereceğine dair "200 bin dolardan fazla" bahis oynadıklarını veya başkalarını bahis oynamaya yönlendirdiklerini söyledi.

İddianame, dokuz dakika sonra Rozier'in oyundan ayrıldığını ve bunun da bahis oynayanlara on binlerce dolar kazanç sağladığını söylüyor.

NBA resmi maç raporuna göre Rozier sağ ayağındaki ağrı nedeniyle maç boyunca yaklaşık dokuz dakika oynadı ve sadece beş sayı üretebildi.

Bu maçtan önce ortalama 35 dakika süre almış ve maç başına yaklaşık 21 sayı üretmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "NBA sezonu başlarken, sakatlık nedeniyle değil ama dürüst olmaması nedeniyle kariyeri şimdiden rafa kalktı" dedi.

Rozier'in avukatı James Trusty yaptığı açıklamada savcıların "suç işlendiğine dair gerçek kanıtlara dayanmak yerine son derece güvenilmez kaynakların sözlerine itibar ediyor gibi göründüklerini" söyledi:

"Terry NBA tarafından aklandı ve bu savcılar olmayan davayı yeniden canlandırdılar."

Trusty, Rozier'i bir yıldan uzun bir süredir temsil ettiğini ve savcıların, FBI ajanlarının oyuncuyu Perşembe sabahı bir otelde tutukladığını kendisine bildirene kadar Rozier'i hedef değil özne olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Eski NBA oyuncusu Damon Jones da soruşturma kapsamında tutuklandı.

Jones'un tespit edilen maçlardan ikisinde (Los Angeles Lakers'ın Şubat 2023'te Milwaukee Bucks ile karşılaştığı maç ve Ocak 2024'te Lakers ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan maç) oynadığı söyleniyor.

Spor bahisleri 1992'den 2018'e kadar ABD'nin büyük bölümünde yasaktı ve Yüksek Mahkeme bu uygulamanın düzenlenmesini eyaletlere devretti.

Federal yasağın kaldırılmasından bu yana, spor bahisleri büyük spor ligleri ve medya şirketlerinin milyar dolarlık sektörde yer almak için kumar şirketleriyle anlaşmalar yapmasıyla patladı.

Hileli poker oyunları ve mafya

Perşembe günü açıklanan ikinci iddianame, yasadışı poker oyunlarına hile karıştırma ve milyonlarca dolar elde etme planına katıldıkları iddia edilen 31 sanığı kapsıyor.

Dava, New York'taki Bonanno, Genovese ve Gambino suç ailelerinin 13 üyesini ve ortaklarını içeriyordu.

Nocella, hedeflenen kurbanların Billups ve Jones da dahil olmak üzere eski profesyonel sporcularla Las Vegas, Miami, Manhattan ve Hamptons'da bahis oynamaya ikna edildiğini söyledi.

Mağdurların oyun başına on binlerce ya da yüz binlerce dolar "dolandırıldığını" söyledi.

Sanıkların, kartları okuyabilen değiştirilmiş hazır karıştırma makineleri gibi "çok sofistike teknolojiler" kullandıklarını söyledi. Sanıklardan bazıları önceden işaretlenmiş kartları okumak için özel kontak lensler ve gözlükler kullandılar.

Nocella, "[Kurbanların] bilmediği şey, poker oyunundaki krupiyeden oyunculara kadar herkesin dolandırıcılığın içinde olduğuydu" dedi.

Tisch, kurbanlar para ödemeyi reddettiğinde, organize suç ailelerinin tehdit ve gözdağına başvurduğunu söyledi.

Suçlamalar arasında soygun, gasp, banka dolandırıcılığı ve yasadışı kumar yer alıyor.