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Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'da Ulaştırma Bakanı Peev ile Görüştü

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'da Ulaştırma Bakanı Peev ile Görüştü
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ve heyetiyle heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, iş birliğimizi yeni adımlarla ileri taşımak için Sofya'dayız. Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sayın Georgi Peev ve heyetiyle heyetler arası görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ele alınan konulara değinen Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu kapsamında artacak olan demir yolu trafiği için uluslararası taşımacılığımızın geliştirilmesi, ikinci demir yolu bağlantısı ve Plovdiv–Svilengrad–Türkiye sınırı hattının bazı kesimlerinin çift hatta çıkarılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdik. İki ülke arasındaki güçlü ulaştırma bağlantılarının Avrupa ile Asya arasındaki ticaret ve taşımacılığa daha büyük katkı sağlaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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