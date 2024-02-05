Ulaştırma Bakanı Cibuti'de görüşmelerde bulundu

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarını sürdürdüğü Cibuti'de Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahamoud Ali Youssouf ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Sayın Mahamoud Ali Youssouf ile bir araya gelerek ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Dış ilişkiler ve uluslararası alanlardaki iş birliğimizi iki dost ülke arasında gün geçtikçe artıracağız. Türkiye, her alanda Afrika'da var olmayı sürdürecek" dedi.