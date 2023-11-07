Ukraynalı Binbaşı, Doğum Günü Hediyesi El Bombasıyla Hayatını Kaybetti

Ukraynalı bir binbaşı, doğum günü hediyesi olarak aldığı el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olayda binbaşının 13 yaşındaki oğlu da ağır yaralandı. Geçen sene ise Polonyalı bir emniyet amiri benzer bir olay yaşamıştı.

Ukraynalı Binbaşı Gennadiy Chastiakov, dün doğum günü hediyesi olan bir el bombasının patlaması sonucu evinde yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Öte yandan geçen sene Polonyalı bir emniyet amirinin Ukrayna dönüşü kendisine verilen bir hediye, ofisinde patlamış ve polis şefi yaralanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı General Valery Zaluzhny dün akşam yaptığı açıklamada, yaveri Binbaşı Gennadiy Chastiakov'un (39) dün evinde doğum günü hediyelerinin arasında bulunan bir el bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yerel basın Chastiakov'un oğlunun ise ağır yaralandığını açıkladı. Olay hakkında dün gece açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Binbaşı Chastiakov'un doğum günüydü. İşten eve döndüğünde meslektaşlarının hediyelerini açmaya ve onları ailesine göstermeye başladı. İçinde el bombaları olan bir hediye paketi çıkardı ve mühimmatlardan birini oğluna gösterdi. Bu Batı tarzı yeni bir el bombasıydı.

Oğlu önce mühimmatı eline aldı ve pimi çevirmeye başladı. Sonra Binbaşı, el bombasını çocuğun elinden aldı ve pimi çekerek trajik bir patlamaya neden oldu. Polis dairede 5 adet daha patlamamış el bombası buldu. El bombaları inceleme altında alındı."

HEDİYEYİ GÖNDERENİN OFİSİNDE DE EL BOMBASI BULUNDU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, açıklamasında ayrıca Binbaşı Chastiakov'a hediyeyi gönderen arkadaşını bulduklarını ve bu kişinin ofisinde 2 tane daha patlamamış el bombası ele geçirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

HEDİYE EL BOMBASI FIRLATICI PAYLAMIŞTI

Polonyalı Emniyet Amiri Jaroslaw Szymczyk, 15 Aralık 2022'de Ukrayna resmi seyahatinde kendisine verilen bir 'el bombası fırlatıcısının' ofisinde patlaması sonucu yaralanmış ve Polonya İçişleri Bakanlığı bu olaydan sonra polislerin bu fırlatıcılar hakkında eğitime tabi tutulacağını açıklamıştı.