Ukrayna Ordusu İlk Savunma Hattını Aştı, Savunma Bakanı Görevden Alındı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın işgal altında tuttuğu topraklarda bulunan ilk savunma hattını aşarak ilerlemeye devam ediyor. Bu gelişme sonrasında Ukrayna Savunma Bakanı görevden alındı.

Ukraynalı generaller Rusya’nın Ukrayna’da işgal altında tuttuğu topraklara kurduğu savunma hatlarından ilkinin Zaporijya yakınlarındaki Robotyne köyü civarında aşıldığını söyledi. Öte yandan dün akşam Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov görevden alındı.

Ukrayna’nın Haziran’da başlattığı karşı saldırısında bugüne kadar kazanımları küçük olmuştu. Bunun nedeni de Rusya’nın siper ve savunma hatlarının direnciydi. İlk hattın aşılmasından sonra, arkasındaki hatların aynı dirence sahip olmama ihtimali bulunuyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Yuriy Sak, “Yavaş yavaş ivmemiz artıyor” derken İngiltere’deki Ovserver gazetesine konuşan General Oleksandr Tarnavskiy de “Ordumuz şu an ilk hat ile ikinci hat arasında” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de Cuma günü “Ukrayna ordusu ikinci savunma hattında bazı başarılar elde etti” demişti.

Ukrayna ordusu Robotyne köyüne bir haftadan daha önce girmişti. Şimdi bu bölgeden zırhlı birliklerin ilerlemesini sağlamaya çalışıyor.

Ukrayna ordusunun karşı saldırısında kritik bir dönem yaşanırken Savunma Bakanı Oleksii Reznikov dün akşam görevden alındı.

Kararı bir video mesajla duyuran Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy “Bakanlığın hem orduyla hem de toplumla etkileşiminde yeni formatlar ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç var” dedi.

Ukrayna basınında Reznikov’un son dönemde İngiltere’de kıdemli politikacılarla iyi ilişkiler kurduğu ve bu nedenle bu ülkeye büyükelçi olarak görevlendirilebileceği yer aldı.

Reznikov’un görevden alınması sürpriz olmadı. Geçen hafta gazetecilere, kendisine yeni bir görev aradığını, Zelenskiy’den böyle bir teklif alırsa reddetmeyeceğini söylemişti.

Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgalden bu yana görevde olan Reznikov’un yerine Ukrayna Devlet Emlak Fonu’nu yöneten Rustem Umerov getirildi.

1982 doğumlu Umerov, TRT'ye göre Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.

Son dönemde Ukrayna ordusunda bazı yolsuzluk skandalları çıkmış, Reznikov doğrudan suçlanmasa da yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov istifa etmişti.