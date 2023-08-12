Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne S-200 Füzesiyle Saldırı Girişimi Engellendi

- Rusya : " Ukrayna'nın S-200 ile Kırım Köprüsü'ne saldırısı engellendi"

KIRIM - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'nü hedef aldığı saldırının engellendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bugün Kırım Köprüsü'ne S-200 füzesiyle saldırı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu duyuruldu. Füzenin tespit edildiği, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı. Can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan videolarda Kırım Köprüsü'nün etrafından dumanlar yükseldiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA'ların havada imha edildiğini açıklamıştı. Rusya, Kırım'ı 2014'te Ukrayna'dan ilhak etmişti.