Ukrayna, Kırım'da Rusya'ya ait mühimmat deposunu vurdu. Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, "İlk verilere göre can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA ile yaptığı saldırıda mühimmat deposunu vurduğunu ve patlama meydana geldiğini duyurdu.

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi, patlamalar sonrası dumanların yükseldiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.