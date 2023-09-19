Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye geldi. Zelenski, Staten Island Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve eşi Olena Zelenska, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine ulaştı. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Olena Zelenska ve ben BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftası ve Washington D.C. ziyareti için ABD'ye geldik. BM'de Genel Kurul, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Zirvesi ve Güvenlik Konseyi toplantılarının yanı sıra bir dizi önemli ikili görüşmeye katılacağım' dedi.

BM'nin paylaştığı programa göre Zelesnki, 13 ülke liderinin ardından Genel Kurul'a hitap edecek.

TEDAVİ GÖREN UKRAYNALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Zelenski, kentte bulunan Staten Island Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Ukraynalı askerleri de ziyaret etti. Ukraynalı askerlere teşekkür eden Zelenski, 'ABD ziyaretime en önemli şeyle başladım, Staten Island Üniversite Hastanesi'nde yaralı savaşçılarımızla buluştum. Hepsine hizmetleri için teşekkür ettim ve acil şifalar diledim. Ayrıca sağlık personeline ve Kind Deeds vakfına teşekkür ettim ve ödüllendirdim' ifadelerini kullandı.