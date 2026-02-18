Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uyguladıklarını duyurdu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım paketini uygulamaya başladıklarını açıkladı. Zelenskiy, yaptırımların uluslararası hale getirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Bunun küresel bir etki yaratması için ortaklarımızla birlikte çalışacağız. 3 binden fazla Belarus işletmesini Rus savaşının hizmetine sunmuş durumda ve kritik öneme sahip olarak sınıflandırılan ekipman, teçhizat ve bileşenler tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko'nun izin verdiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) yönlendirilmesi için Belarus'ta 2025'te bir merkez kurduğunu öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı