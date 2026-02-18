Haberler

Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uyguladıklarını duyurdu

Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uyguladıklarını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yönelik yaptırım uygulandığını duyurdu. Yaptırımların uluslararası hale getirilmesi için çalışmalar devam edecek. Zelenskiy, Belarus'un Rusya ile işbirliğine dair önemli bilgiler paylaştı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım paketini uygulamaya başladıklarını açıkladı. Zelenskiy, yaptırımların uluslararası hale getirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Bunun küresel bir etki yaratması için ortaklarımızla birlikte çalışacağız. 3 binden fazla Belarus işletmesini Rus savaşının hizmetine sunmuş durumda ve kritik öneme sahip olarak sınıflandırılan ekipman, teçhizat ve bileşenler tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko'nun izin verdiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) yönlendirilmesi için Belarus'ta 2025'te bir merkez kurduğunu öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi