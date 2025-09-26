Türkiye ve Sırbistan'dan Gençlik İşbirliği Görüşmesi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ile İstanbul'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Taksim Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasında gençlik alanındaki iş birlikleri değerlendirildi, ortak çalışma alanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Bak, Hüseyin Memiç'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerinin, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının önemini vurguladı.

Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç de Bakan Bak'a teşekkür ederek, ülkeler arası işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.