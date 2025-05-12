Türkiye'nin hemen sınırı! Yerleşene 10 bin euro destek verildi ama kimse gitmek istemedi

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırındaki Batı Trakya'nın Meriç (Evros) bölgesine yönelik dikkat çekici bir iç göç politikası başlattı. Kumçiftliği (Orestiada), Sofulu (Sufli) ve Dimetoka (Didimotiho) gibi sınır hattına yakın kırsal belediyelere nüfus kazandırmak amacıyla geliştirilen plana göre, bu bölgelere yerleşen vatandaşlara 10 bin Euro teşvik verileceği açıklandı.

AMAÇ: NÜFUS KAYBINI DURDURMAK

Planın temel hedefi, sınır bölgelerinde azalan nüfusu dengelemek ve Yunanistan'ın demografik yapısını stratejik bölgelerde korumak. Ancak hükümetin bu adımı beklenen ilgiyi görmedi.

BAŞLANGIÇTA İLGİ VARDI, SONRA AZALDI

Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın ilk duyurulduğunda sınırlı da olsa bir ilgi gördüğünü ancak bu ilginin sürdürülemediğini belirtti. Başvuranların çoğunun geçmişte bölgeyle bağlantısı olan ailelerden oluştuğunu ifade eden Papadopulos, bu teşvikin tek başına yeterli olmadığını vurguladı: "Bu sihirli bir çözüm değil; kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor."

"İŞ YOKSA KİMSE GELMEZ"

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer şekilde ekonomik altyapı eksikliğine dikkat çekerek, "İnsanlar sadece para yardımıyla göç etmez. İş, yatırım ve vergi teşvikleri gibi kalıcı çözümler sunulmalı" dedi.

Bölgeye göçü cazip kılmak için daha kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerine ihtiyaç olduğu görüşü, yerel yöneticiler arasında ortak bir kanaat haline gelmiş durumda.