Türkiye ABD Ürünlerine Ek Vergileri Kaldırdı

Türkiye, 2018'den bu yana bazı ABD menşeli ürünlere uyguladığu ek gümrük vergilerini kaldırdı.

Konuya dair cumhurbaşkanlığı kararı 22 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 1 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında "ek mali yükümlülük" uygulanmasının kaldırıldığı ifade edildi.

Konuya dair Ticaret Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama geldi.

Açıklamada ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ithalatında ek vergiler koyduğu ve Türkiye'nin buna karşı bazı ürünlere "ek mali yükümlülük" uygulamaya başladığı hatırlatıldı.

Türkiye Haziran 2018'den itibaren aralarında otomobil, içecek, tütün, kozmetik ve bazı gıda ürünlerinin de bulunduğu çok sayıda ABD menşeli ürüne ek mali yükümlülük getirmişti.

Ticaret Bakanlığı, bazı ek vergilerin kaldırılmasının ABD ile yürütülen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yapılan istişareler neticesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaya ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edileceği belirtildi.

ABD'ye yönelik vergilerin kaldırılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gitmesinin ardından geldi.

Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceği duyurulmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında mevkidaşı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile İstanbul'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve "Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız" dediğini iddia etmişti.

Erdoğan, ABD seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda Özel'in iddiasına "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" .

