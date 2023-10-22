Cumhurbaşkanlığı uçağı, 20 kişilik uzman hekim ekibi ve tıbbi yardım malzemeleriyle Filistin'e insani yardım için Mısır'a hareket ediyor. Uçakta yapılacak çalışmalar ve gönderilecek yardım malzemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Filistin'e insani yardım için Mısır'a gidecek olan Cumhurbaşkanlığı uçağı Ankara'dan yola çıkıyor. Uçakta 20 kişilik uzman hekim ekibi ve tıbbi yardım malzemeleri bulunuyor.

Türkiye Filistin'e yardım amacıyla Mısır'a uçak gönderiyor. 20 kişilik uzman hekim ve tıbbi malzeme taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a gidecek. Gönderilen yardım uçağı ile ilgili bilgilendirmeyi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptı.

Buna göre, 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle koordineli şekilde Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip ayrıca, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulması planlanan sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da yapacak. Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların Türkiye'ye ait 3 kargo uçağıyla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor. - ANKARA