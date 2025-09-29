Haberler

Türkiye'den Suriye'ye Geri Dönüşler 500 Bini Aştı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana Türkiye'deki 500 binden fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Geri dönüşlerin gönüllü ve güvenli olduğunu belirten Yerlikaya, toplamda 1 milyon 249 bin Suriyelinin 2016'dan bu yana geri döndüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad iktidarının devrilmesinden bu yana Türkiye'deki 500 binden fazla Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü söyledi.

Yerlikaya 29 Eylül'de yaptığı açıklamada Esad yönetiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana 509 bin 387 Suriyelinin Türkiye'den ülkelerine döndüğünü söyledi.

Yerlikaya 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını açıkladı.

Hükümet yetkilileri, geri dönüşleri "gönüllü, güvenli, onurlu" kavramlarıyla tanımlıyor.

Bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri ise geri dönüşlerde zorla gönüllü dönüş evrakı imzalatılması gibi hak ihlalleri olduğunu iddia etti.

Suriyelilerin illere göre dağılımı nasıl?

Göç İdaresi'nin 25 Eylül tarihli verilerine göre İstanbul, Türkiye'de en fazla Suriyelinin yaşadığı kent olmaya devam ediyor.

İstanbul'u Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara takip ediyor.

Türkiye'de en az Suriyelinin yaşadığı kent ise sadece yedi Suriyeliyi barındıran Hakkari.

Yine en az Suriyelinin yaşadığı kentlerden Bayburt'ta 33, Tunceli'de 39, Artvin'de 61, Iğdır'da 75, Gümüşhane'de 75 Suriyeli ikamet ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler listesinde ise ilk sırada Afgan göçmenler bulunuyor.

