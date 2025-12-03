Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

İsviçre merkezli bir şirketle yaptığı anlaşmanın aniden iptal edilmesi sonrası ekonomik sıkıntıları derinleşen Lukoil, Bulgaristan'da yeni bir darbe aldı.

TÜM KRİTİK VARLIKLARINA EL KONULDU

Bulgaristan hükümeti, enerji piyasasına ilişkin düzenlenen olağanüstü toplantıyı yalnızca 30 saniyede tamamladı ve Rus petrol devinin ülke içindeki tüm kritik varlıklarına el koydu.

DEPOLAMA TESİSLERİ DE LİSTEDE

Açıklamaya göre karar; Lukoil'in Bulgaristan'daki: Depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları ve üretim ve işleme merkezleri için geçerli olacak.

TÜRKİYE'DE 600'ÜN ÜZERİNDE İSTASYONU VAR

Lukoil, Türkiye pazarına 2008 yılında 500 milyon doların üzerinde bir bedelle Akpet'i satın alarak girmişti. Şirketin bugün Türkiye genelinde 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonlar Lukoil Türkiye tarafından işletilmeye devam ediyor.