Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü Tahran'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona İranlı yetkililer, Türk iş insanları ve vatandaşları katıldı. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için öncülük etmeye devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, Filistin'deki katliamlar kınandı ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Dr. Ebulfezl Amuyi, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Birliği Genel Sekreteri Dr. Hamid Şehriyari, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Gulamali Haddad Adil, yabancı ülke büyükelçi ve misyonları ile Türk iş insanları ve vatandaşları katıldı.

Türkiye, bölgede barış ve istikrar için öncülük etmeye devam ediyor

Büyükelçi Kırlangıç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılar ve zaferlerle dolu Türk tarihinin yeni bir aşamasını sembolize ettiğini ifade ederek, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen ülkemizde bütün milletimizin seferberliği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğiyle gerçekleşen milli mücadeleden zaferle çıkan milletimiz, zaferini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır." dedi.

Kırlangıç, 21. yüzyıla altyapı bakımından güçlü bir ülke olarak giren Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için öncülük etmeye devam ettiğini belirtti.

"Filistin halkına uygulanan katliamları kınıyoruz"

Filistin'de son günlerde yaşanan gelişmelere değinen Kırlangıç, "Burada belirtmek isterim ki bugünlerde Filistin'de, özellikle de Gazze'de hepimizi derinden etkileyen, insanlığın utanç duyacağı olaylar yaşanmaya devam etmektedir. Sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik acımasız saldırıları mazur görmek mümkün değildir. Onlarca yıldır zulüm ve baskılara maruz bırakılan Filistin halkına son günlerde uygulanan katliamları kınıyoruz." diye konuştu.

Kırlangıç, Türkiye'nin akan kanı durdurmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydederek, "Temennimiz akan kanın bir an önce durması, zulmün bir daha tekrarlanmamak üzere son bulması ve bölgenin istikrar ve sükuna kavuşmasıdır." şeklinde konuştu.

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Türkiye'de ağırlayacağız"

Türkiye ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini aktaran Kırlangıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'a iki kez ziyarette bulunduğunu hatırlattı.

Kırlangıç, "Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız da İran'ı ziyaret etmişlerdi. Yakın bir gelecekte de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Türkiye'de ağırlayacağız inşallah." dedi.

Resepsiyonda misafirlere Türk kültürünün dünyaca bilinen döneri, kahvesi ve baklavası ile çeşitli ikramlarda bulunuldu.