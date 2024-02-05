Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon 5. Dönem Toplantı Tutanağı İmzalandı

Cibuti'de resmi temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantı Tutanağı'nın imzalandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantı Tutanağı'nı imzaladık. Yeni dönemin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine, ulaştırma alanındaki proje ve yatırımlara, ikili ilişkilerimizi farklı boyutlara taşınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimizin kazan-kazan anlayışı ve güven temelinde yıllar boyu süreceğine inanıyoruz" dedi.