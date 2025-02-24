Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Dev derbide gol çıkmadı
Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi

Mourinho'dan derbinin önüne geçecek çıkış: Beni öldürebilirlerdi
Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı

Herkes performansını merak ediyordu! Derbiye Vincic damga vurdu
Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu

BM'deki oylamaya ABD damga vurdu! Rusya ile artık aynı saftalar

Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı

Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'le ilgili asıl niyeti çok geçmeden anlaşıldı. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY ANLAŞMAYI İMZALAMAK İÇİN ABD'YE GİDİYOR

İlk başta Trump'ın teklifini geri çeviren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin anlaşmayı imzalamayı kabul ettiğini belirtti. Trump, anlaşmayı imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini duyurdu.

TRUMP: UKRAYNA'YA DESTEĞPİN KARŞILIĞI OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

"AMERİKA'NIN GÜCÜNÜN HİSSEDİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtmişti. Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"TRUMP İLE YATIRIM VE GÜVENLİK KONUSUNDA ANLAŞMA YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır."

Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
img

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti
img

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
img

Sergen'den dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

milliyetçilik neden önemli görün işte rusyayla neden savaştın ABD ye niye teslim oldun ve bu kadar insan neden öldü

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahri Şen:

Ukraynayı ilk önce Natoya alacağız diye savaşa sokan ABD, şimdi kıymetli madenlerine ipotek koyuyor.

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Murat:

aklinin tavanini .... ??? komedyen ülkesini abd ye peşkeş çekecek

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Adam ticarethane gibi yönetiyor ülkeyi. Mantık ve duygu yok çıkar var sadece. Süper.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirol akdağ:

Ukrayna'nın tapusunu vermeye gidiyordur başka neye gidecek geçenlerde Arabistan da ne diye oturdular Amerika Rusya bölüşmesi gerçekleşti hepsi alacağını aldı bunuda kapı önüne koydular:-))))

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Palyaço sonunda eğildi trump a

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ders alalım !

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Adamı mecbur bıraktınız

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSultan YILDIRIM:

100 yıl öce kurtuluş savaşında ulu önderin liderliğinde yapılan Sivas Kongresinde alinan kararda ilerigörüşlülük aklıma geldi. Kararda sömürge amacı taşımayan dış yardımlar kabul edilir diyordu. Tarih tekrardan ibarettir. Yüce tarihimiz ışığımızdır bizlere yol gösterir. Ukrayna soytarısı sen kim bizim cumhurbaşkanımızla ilgili dalga geçmek kim (Zelenski'nin soytari olduğu yıllarda ki bir gösterisi)

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin Aksoy:

zaten kaybedecek birşeyin kalmadığına göre var olanı da al bir ülke böyle hiç olur

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı

İlk düdük öncesi ezeli rekabette eşi benzeri görülmemiş olay!
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çaldı

Eli cebinde Galatasaray tribünlerine gitti! Statta o şarkı çaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.