Trump Yönetimi, Harvard ile Karşı Karşıya Geldi

ABD'de Donald Trump yönetimi dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ile karşı karşıya geldi.

Üniversite, Beyaz Saray'ın okul yönetimi ile ilgili değişiklik taleplerini bağımsızlık vurgusu yaparak reddetti.

Harvard Başkanı Alan Garber "Hangi parti iktidarda olursa olsun hükümet, özel üniversitelerin ne öğreteceğini, kimi öğrenci olarak kabul edeceğini, hangi alanlarda çalışacağını ya da araştırma yürüteceğini dikte etmemeli" dedi.

Bunun üzerine Trump yönetimi okuldaki bilimsel çalışmaları destekleyen 2 milyar dolardan fazla federal fonu dondurduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'ın talep ettiği kapsamlı değişikliklerin üniversitenin işleyişini dönüştüreceği ve kontrolü büyük ölçüde hükümete vereceği yorumları yapılıyordu.

Harvard'ın bağışlar ve yatırımlardan oluşan mal varlığı 53.2 milyar dolar.

Ancak okul hükümetle ortak pek çok araştırma projesi yönetiyor. Hükümetin federal bütçeyi dondurmasının bu çalışmaları sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

Gazze protestoları ile başladı

Trump, 2024'te Amerikan üniversitelerinde patlak veren Gazze protestolarıyla anti-Semitizm dalgasının yayıldığını, bu ortamda Yahudi öğrencilerin yeteri kadar korunmadığını savunuyor.

Beyaz Saray, bu kapsamda Harvard'a antisemitizme karşı kampüste mücadele amacı taşıdığını belirttiği bir dizi talep gönderdi.

Talepler üniversite yönetimi, işe alım uygulamaları ve kabul prosedürlerinde değişiklikler öngörüyordu.

Harvard Beyaz Saray'ın üniversiteyi "kontrol etmeye" çalıştığını söyleyerek talepleri reddetti.

Harvard Başkanı Alan Garber, 14 Nisan Pazartesi günü üniversite topluluğuna gönderdiği mektupta, "Üniversite bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecek" dedi.

Üniversitenin anti-Semitizmle mücadele sorumluluğunu ciddiye aldığını ve bu konuda çalışmaya devam edeceğini belirten Garber, hükümetin yetkisini aştığını savundu.

Garber, "Bazı talepler anti-Semitizmle mücadeleye yönelik olsa da çoğu hükümetin Harvard'daki 'entelektüel şartları' doğrudan düzenlemesini temsil ediyor" dedi.

Mektuptan kısa bir süre sonra Eğitim Bakanlığı, Harvard'a verdiği hibenin dondurduğunu açıkladı.

Bakanlık, "Son yıllarda kampüslerde yaşanan öğrenim kesintileri kabul edilemezdir" dedi ve ekledi:

"Yahudi öğrencilere yönelik tacizler tolere edilemez. Seçkin üniversiteler bu sorunu ciddiye almalı ve desteklerini sürdürmek istiyorlarsa anlamlı değişikliklere imza atmalıdır."

Harvard'ın hükümetten aldığı hibe ve kontratların toplam değeri 9 milyar dolar. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda bu fonların tamamına inceleme başlattığını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın Harvard'a gönderdiği talep mektubunda okulun "entelektüel ve yurttaşlık hakları" alanındaki sorumluluklarını yerine getiremediği iddia edilmişti.

Mektupta , Harvard'ın hükümetle mali ilişkisini sürdürebilmesi için;

Beyaz Saray daha önce de New York'taki Columbia Üniversitesi'nden 400 milyon dolarlık federal fonu çekmiş ve üniversiteyi antisemitizmle mücadelede başarısız olmakla suçlamıştı.

Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Üniversiteler federal fon almak istiyorlarsa tüm federal ayrımcılık karşıtı yasalara uymak zorundadır" demişti.