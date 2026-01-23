ABD, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Planını Davos'ta Tanıttı

ABD, iki yıl süren bombardımanda yerle bir olan Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili bol görselli planı İsviçre'nin Davos kentinde tanıttı.

"Yeni Gazze" adlı sunumda, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan düzinelerce gökdelen, Refah bölgesinde konut alanları tanıtıldı.

Yaklaşık iki milyonluk Gazze nüfusu için tarım ve sanayi alanlarının aşamalı gelişimini özetleyen bir harita da gösterildi.

Bu tanıtım ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiğiimzalarının atılması sonrası yapıldı.

"Gazze'de çok başarılı olacağız. İzlemesi harika bir şey olacak" diyen Trump şöyle devam etti:

"Ben özünde bir emlakçıyım ve emlak söz konusu olduğunda her şey konumla ilgilidir. Şu deniz kenarı konuma bakın. Şu güzel mülke bakın. Birçok insan için ne kadar büyük bir potansiyele sahip olabilir.'"

İsraille görüşmelere bizzat katılan Trump'ın damadı Jared Kushner törende yaptığı konuşmada, savaşta Gazze'ye 90 bin ton bomba atıldığını, temizlenmesi gereken 60 milyon ton moloz olduğunu söyledi.

Kushner, emlak planlarını övdüğü konuşmasında, "Hamas, silahsızlanma anlaşmasını imzaladı, biz de bunu uygulayacağız. İnsanlar bize B planımızın ne olduğunu soruyor. Bizim B planımız yok" dedi.

Açıklanan planda, 180 adet yüksek katlı binanın yer alacağı "kıyı turizmi" için ayrılmış bir bölge var.

Bunun yanı sıra "konut alanları", "sanayi kompleksi, veri merkezleri, üretim merkezleri" ile "parklar, tarım ve spor tesisleri" için de çeşitli alanlar ayrılmış görünüyor.

Mısır sınırına yakın güneyde yeni bir liman ve havaalanı inşası planlanıyor.

Mısır ile İsrail sınırlarının kesiştiği noktada "üçlü bir geçiş noktası" da gösteriliyor.

Yeniden inşa planının güneydeki Refah'tan başlayarak, kuzeye doğru ilerleyeceğine de işaret ediliyor.

Süreci aşamalarla anlatan Ana Plan'da Mısır ve İsrail sınırı boyunca uzanan boş bir arazi de yer alıyor. Bu bölümün, Trump'ın 20 maddelik barış planında "güvenlik sınırı" olarak adlandırılan bölüme karşılık geldiği düşünülüyor.

Barış planındaki ifadeyle, İsrail güçlerinin "Gazze'nin güvenliği tam olarak sağlanana kadar" burada kalması öngörülmüştü.

Bir diğer slaytta, "Yeni Rafah" olarak adlandırılan alanda, 100 binden fazla kalıcı konut, 200 eğitim merkezi ve 75 sağlık tesisi olacağı belirtiliyor.

Gazze'nin en güneydeki Refah kentinde bir zamanlar yaklaşık 280.000 kişi yaşıyordu.

Refah, 7 Ekim sonrası İsrail'in hava saldırıları ve kontrollü yıkımlarıyla büyük ölçüde yerle bir edildi. Şu anda İsrail kontrolündeki topraklar içinde yer alıyor.

Kushner, "Yeni Rafah" bölgesinin inşaatının iki ila üç yıl içinde tamamlanmasının "mümkün" olduğuna inandığını da söyledi.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını söyleyen Kushner, "Ve sonra Yeni Gazze. Bir umut olabilir, bir hedef olabilir, birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapabilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ınm damadı, önümüzdeki haftalarda Washington'da, ülkelerin finansal katkılarının şekilleneceği bir konferans düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Özel sektör için "inanılmaz yatırım fırsatlarının" ortaya konacağını da savundu.

Trump, 2025 Şubat ayında, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere kalıcı olarak yerleştirilebileceğini söylemişti. ABD'nin bölgeyinin kontrolünü alarak, burayı, " Orta Doğu'nun Rivierası"na dönüştürebileceğini öne sürerek dünya çapında büyük bir tepkiye neden olmuştu.

Gazze'deki son duruma ilişkin de konuşan Kushner, bölgenin silahsızlandırılmasının başladığını söyledi ve "güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak" dedi.

Jared Kushner, Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin (NCAG), "Hamas ile silahsızlanma konusunda çalışacağını" da kaydetti.

Hamas daha önce bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece silah bırakmayı reddeceğini duyurmuştu.

Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, 2025 Ekim ayında ilan edişen ateşkes kırılganlığını koruyor.

Son üç ayda İsrail saldırılarında en az 477 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu ise Filistinli silahlı grupların saldırılarında üç askerinin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e göre, bölgedeki insani koşullar halen çok kötü durumda.

Yaklaşık 1 milyon insanın gerekli barınma şartlarından yoksun olduğu ve 1,6 milyon insan da yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu kaydediliyor.

Hamas Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ekim ayında varılan anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, İsrail'i "ateşkesi pekiştirmeyi amaçlayan uluslararası çabaları baltalamakla" suçladı.

Davos'ta konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise, "Trump'ın liderliğini" övdüğü konuşmasında, "Asıl sınav, Hamas'ın Gazze'den ayrılması olacak" dedi.

Filistin Yönetimi (PA) lideri Mahmud Abbas ise, Gazze'nin yönetiminde merkezi bir rol oynamak istediklerini söyledi.

Barış Kurulu'nun açıklanması etkinliğine bağlanan NCAG Başkanı Ali Şaath da Refah sınır kapısının Mısır ile olan çift yönlü geçişlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.