Trump, yabancı filmlere yüzde 100 tarife getiriyor

Trump, yabancı filmlere yüzde 100 tarife getiriyor
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulanacağını duyurdu.

TRUMP'TAN YABANCI FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE

"CALİFORNİA BECERİKSİZ VALİSİYLE AĞIR BİR DARBE ALDI"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından 'bir bebeğin elinden şekerinin çalınması' gibi ABD'den çalındığını belirtti. Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı. Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

