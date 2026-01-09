Haberler

Trump: Petrol şirketleri Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecek

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini ve bunun için en az 100 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Ayrıca seçimler ve muhalif liderle görüşme planları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, "En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına Venezuela ilgili açıklamada bulundu. Trump, ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, "Gelecek hafta bir araya gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum" yanıtını verdi.

Venezuela'yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini söyleyen Trump, "Venezuela'da seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini kaydederek, "Venezuela'da tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol" ifadelerini kullandı.

