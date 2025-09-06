Mikrofonu açık unuttu, Trump'a söylediği parayı herkes duydu

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, mikrofonunun açık olduğunu fark etmeyince ABD'ye yapacağı yatırımı herkes durdu.

Donald Trump, teknolojinin devleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Google kurucusu Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai ve OpenAI kurucusu Sam Altman yer aldı.

ZUCKERBERG MİKROFONUN AÇIK OLDUĞUNU FARK ETMEYİNCE OLANLAR OLDU

Geceye damga vuran anlar ise Trump ve Mark Zuckerberg arasında yaşandı. Trump, televizyondan canlı yayınlanan etkinlik sırasında Zuckerberg'e ABD'de yapmayı planladıkları yatırımı sordu.

Mikrofonunun açık olduğunu fark etmeyen Zuckerberg, tereddütlü bir şekilde, "Sanırım, en azından 2028'e kadar 600 milyar dolar civarında olacak" yanıtını verdi. Trump bu rakamı "çok büyük bir miktar" olarak değerlendirirken; Zuckerberg ise, "Evet, gerçekten öyle" diyerek karşılık verdi.

TRUMP VE MELANİA'YI KAHKAHAYA BOĞULDU

Etkinliğin ilerleyen bölümünde Zuckerberg'in Trump'a dönerek, yine mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden, "Hazır değildim. Hangi rakamı söylememi istediğini de bilmiyordum" dediği duyuldu. Trump bu sözlere gülerek yanıt verirken; yanında oturan eşi Melania Trump'a dönerek, "Hazırlıklı gelmiş" ifadelerini kullandı.