Trump ve Takaichi, Japonya-ABD İş Birliğini Güçlendiren Anlaşma İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, Başbakan Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Trump ve Sanae Takaichi nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında ülkeleri arasındaki iş birliğini artıracak anlaşmayı imzaladı. Takaichi yaptığı açıklamada, "Sayın başkan, son olarak Tayland ile Kamboçya arasında barışa vesile oldu ve Asya'da barışa katkı sağladı. Ayrıca, Orta Doğu'da yaptıklarınız, eşi görülmemiş bir tarihi başarıdır. Dünyanın barış ve istikrarına katkı sunma konusundaki kararlılığınıza büyük değer verdiğimi belirtmek istiyorum. Sizden bu konuda etkilendim ve ilham aldım" ifadelerin kullandı.

Sanae Takaichi, gelecek yıl ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü olduğunu kaydederek, "Bu nedenle Washington'a dikilmek üzere size 250 kiraz çiçeği ağacı hediye edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump ise Sanae Takaichi'yi başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin çok iyi arkadaşı olduğunu anımsattı. Abe'nin suikast sonucu yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Trump, Takaichi'ye "Abe, sizin hakkınızda hep çok iyi konuşurdu. Yaşasaydı Abe çok mutlu olurdu. Ben de ABD adına sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Japonya ile adil bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, "Japonya'yı ABD pazarına kabul etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu herkesin çok heyecan duyduğu bir şey" açıklamasını yaptı.

Trump, Japonya'yı her zaman çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getirerek, "İlişkilerimizin hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü olacağını düşünüyorum ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum. ABD adına şunu söyleyebilirim ki, ne zaman bir sorunuz, ne zaman yardıma ihtiyacınız, sizin için yapabileceğim bir şey olursa, biz burada olacağız. Biz en üst düzeyde müttefikleriz" ifadelerini kullandı.

İki lider, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırıldığı kaydedilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü.