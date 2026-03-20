Trump: NATO, ABD olmadan kağıttan bir kaplan

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonlarına katılmayan NATO ülkelerini eleştirerek, ittifakın gücünün ABD olmadan olmadığını belirtti. Müttefiklerini 'korkak' olarak tanımlayan Trump, yüksek petrol fiyatlarından şikayet eden ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına katkıda bulunmadıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlara katılmayan ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmeyen NATO ülkelerini eleştirerek, ittifakı 'ABD olmadan kağıttan bir kaplan', müttefiklerini ise 'korkak' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun İran savaşındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müttefiklerin ABD'yi yalnız bıraktığını savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için savaşa katılmak istemediler. Şimdi o savaş onlar için çok az tehlike barındıracak şekilde askeri olarak kazanılmışken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ancak Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Ki bu, yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevradır. Bunu yapmak onlar için çok kolay ve çok az risk taşıyor. Korkaklar ve biz bunu hatırlayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
