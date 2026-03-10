Haberler

Trump: İran ile görüşebilirim

Trump: İran ile görüşebilirim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni müzakerelere açık olduğunu, ancak bunun bazı şartlara bağlı olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni müzakereler konusunda açık kapı bırakarak, şartlara bağlı olarak görüşebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la olası yeni diplomatik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturulup oturulmayacağına dair soruları yanıtlayan Trump, Tahran'ın görüşmeye çok istekli olduğunu duyduğunu belirterek, "Mümkün, hangi şartlarda olduğuna bağlı, mümkün, sadece mümkün... Biliyorsunuz, aslında artık konuşmamıza pek de gerek kalmadı, gerçekten düşünürseniz öyle, ama yine de mümkün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp