Trump'tan California eyaletine rest: Paranızı keserim!

Trump'tan California eyaletine rest: Paranızı keserim!
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ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletinin federal fonlarını kesebileceği belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini ve bundan memnun olmadığını vurguladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket" değerlendirmesini yaptı.

FEDERAL FONLARI SONLANDIRMA TEHDİDİ

Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump, "İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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