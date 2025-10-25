Haberler

Trump, Şi Cinping ile Görüşmesinin İyi Geçeceğini Düşünüyor

Trump, Şi Cinping ile Görüşmesinin İyi Geçeceğini Düşünüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de yapılacak olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin olumlu geçeceğini belirtti. İki lider, ticaret ve gümrük vergileri ile Tayvan meselesini ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapacağı görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük turuna başlamak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken, gazetecilerin gündeme dair sorularına cevap verdi. Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmede, özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri meselesi ile Tayvan konusunu tüm yönleriyle masaya yatıracaklarını bildirdi. Trump, "Başkan Şi ile konuşacak çok konumuz var, onun da bizimle paylaşacağı çok şey var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kanada ile ticaret anlaşmasını sonlandırma kararına da değinen Trump, şu an için Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi planlamadığını ifade ederek, Kanada'nın kirli bir oyun oynadığını iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.