Trump, Şi Cinping ile Görüşmesinin İyi Geçeceğini Düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapacağı görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük turuna başlamak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken, gazetecilerin gündeme dair sorularına cevap verdi. Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmede, özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri meselesi ile Tayvan konusunu tüm yönleriyle masaya yatıracaklarını bildirdi. Trump, "Başkan Şi ile konuşacak çok konumuz var, onun da bizimle paylaşacağı çok şey var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kanada ile ticaret anlaşmasını sonlandırma kararına da değinen Trump, şu an için Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi planlamadığını ifade ederek, Kanada'nın kirli bir oyun oynadığını iddia etti.